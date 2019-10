28 Ottobre 2019 21:11

Berlusconi: “il Centro/Destra senza Forza Italia sarebbe destra estremista non in grado di vincere le elezioni nazionali e non in grado di governare”

“Nel Centro/Destra è molto importante l’azione Forza Italia, come hanno riconosciuto Salvini e la Meloni, che è il movimento testimone della tradizione occidentale”. E’ quanto scrive in una nota Silvio Berlusconi al programma Quarta Repubblica su Retequattro. “Senza questa tradizione il centrodestra sarebbe destra estremista non in grado di vincere le elezioni nazionali e non in grado di governare. Il nostro apporto sarà fondamentale, è stato riconosciuto da Salvini e Meloni”, conclude.

