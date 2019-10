“Basta insulti, non sono il killer”: lo sfogo dell’omonimo di Del Grosso

25 Ottobre 2019 18:58

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – Gilet, farfallino e sigaro nella foto profilo. La somiglianza non c’è, ma la città è la stessa e anche il nome su Facebook. Si chiama Valerio del Grosso come uno dei due fermati per l’. “Viste le ripetute richieste di amicizia che mi stanno arrivando – scrive il giovane disperato -, i messaggi d’insulti su link e foto del mio profilo e tanto altro,volevo avvisare i fenomeni dei social che non sono io il Valerio Del Grosso della tragedia di Colli Albani”.

Un post disperato che raccoglie tanta solidarietà contro i cosiddetti ‘leoni da tastiera’. “Ti consiglio di cambiare nome, fare gli screenshot degli insulti, bloccare gli utenti molesti ed eventualmente, denunciarli per diffamazione – suggerisce Wendy -. Mi spiace che ci sia gente tanto idiota in giro da non sapere cos’è l’omonimia”. “Porta pazienza, purtroppo i social abbondano di webeti” aggiunge Sem.

Inutili le condivisioni delle foto dei due fermati, accompagnate da un “guardate, non è lui”. “Spero che buttino le chiavi” gli scrivono insieme a insulti irripetibili tanto che Rosy sbotta. “La gente è fusa” scrive, invitando l’omonimo al perdono della “bolgia di analfabeti funzionali che circola su Fb”.

