19 Ottobre 2019 13:24

Violenti scontri in Spagna, la sindaca: “condanniamo chiaramente la violenza. Barcellona è una città di pace. Non è possibile che vi sia violenza contro la stampa, che arrestino un fotogiornalista accreditato. Come città non ce lo meritiamo”

“Non ci meritiamo tutto questo come città”. E’ quanto afferma la sindaca di Barcellona, Ada Colau, dopo una notte di tensione e scontri. “Condanniamo chiaramente la violenza. Barcellona è una città di pace. Non è possibile che vi sia violenza contro la stampa, che arrestino un fotogiornalista accreditato. Come città non ce lo meritiamo”, ha detto la Colau, riferendosi alla vicenda del fotoreporter de El Pais arrestato.

