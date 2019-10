Taglio del nastro a Barcellona Pozzo di Gotto: apre una nuova sede del M5S

31 Ottobre 2019 18:36

Domenica l’inaugurazione della nuova sede M5S a Barcellona Pozzo di Gotto. Villarosa: “Felice ed orgoglioso, mi sentirò ancora più vicino al mio territorio”

Domenica 3 novembre a Barcellona Pozzo di Gotto, in via Umberto, verrà inaugurata una nuova sede del Movimento 5 Stelle.

“Finalmente anche nella mia città, Barcellona Pozzo di Gotto, nascerà una nuova sede del Movimento 5 Stelle. Sono molto emozionato– commenta il sottosegretario del Ministero dell’economia e finanza Alessio Villarosa– perché sarà un momento di festa, di confronto e soprattutto di partecipazione. Quest’anno sono stati festeggiati dieci lunghi anni di noi. Anni in cui, tutti insieme abbiamo lottato, superato ostacoli, combattuto ma soprattutto raggiunto grandi vittorie. Risultati che– aggiunge Villarosa- resteranno nella storia e che abbiamo raggiunto solo restando tutti uniti. Questa sede sarà un punto di riferimento per tutti gli attivisti, simpatizzanti, votanti ed anche possibili “contestatori”, per Barcellona e per tutto l’hinterland. Un luogo dove tutti potranno partecipare alle riunioni che si terranno, ottenere informazioni in merito alle iniziative intraprese a livello locale o nazionale, ma soprattutto scambiare idee, soluzioni e punti di vista. Perché è insieme che nascono i grandi progetti ed è insieme che cambieremo il futuro del nostro paese. Per noi è di fondamentale importanza avere oggi un luogo fisico che funga da nostro quartier generale su questo particolare territorio, in modo da poterci confrontare con i cittadini, farci carico delle loro istanze e seminare nella collettività le nostre idee e i nostri valori. Sarà un grande giorno e per questo sono felice ed orgoglioso, perché mi sentirò ancora più vicino al mio territorio”- conclude Villarosa.

