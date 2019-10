Baracche a Messina, recuperati 14 milioni. De Luca: “Entro 5 anni chiudiamo questa storia vergognosa”

10 Ottobre 2019 10:01

De Luca: “Per Messina saranno sbloccati circa 25 milioni per l’acquisto degli alloggi, con le precedenti amministrazioni persi oltre 260 milioni”

“Grazie all’impegno del Presidente Musumeci e dell’Assessore regionale alle infrastrutture, on. Marco Falcone, il risanamento delle zone baraccate della città di Messina sta continuando senza sosta. Ieri abbiamo sbloccato i primi 14 milioni di euro e nelle prossime settimane, grazie alla indiscutibile competenza del direttore generale, Fulvio Bellomo e dei suoi funzionari, saranno sbloccati circa 25 milioni di euro. Purtroppo le precedenti Amministrazioni comunali non hanno impedito che le risorse assegnate alla città di Messina con la legge 10/90, oltre 260 milioni di euro, venissero eliminate sia per mancanza di spesa che per vera idiozia politica e amministrativa“. Così dichiara il Sindaco del comune di Messina

“Nei prossimi cinque anni – conclude De Luca – grazie al Governo Musumeci, si chiuderà la stagione delle baracche eliminando una storia vergognosa che ha sempre caratterizzato il senso di rassegnazione dei messinesi“.

