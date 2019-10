La Banda Città di Spadafora tra musica, storia e cultura

1 Ottobre 2019 12:30

Sarà presentata alla cittadinanza la vetrina della scuola musicale della Banda Città di Spadafora

Il 2 ottobre alle ore 18,00 sarà presentata alla cittadinanza la vetrina della scuola musicale della Banda Città di Spadafora retta dal geom. Nino Scibilia, coordinata dal Maestro Francesco Magazù, direttore è il Maestro Nicola Scibilia, piena di novità e di un ampia offerta formativa con docenti di spiccata professionalità. Gli strumenti proposti vanno dagli ottoni (basso, Eufonio, tromba, trombone, ecc.) alle ance ( clarinetto, sassofono, ecc.), percussioni (tamburo, cassa, piatti, batteria) Che sono strumenti prettamente bandistici, ma anche chitarra classica, pianoforte e violino.

All’inaugurazione porterà il saluto il Sindaco dott.ssa Tania Venuto, il presidente Regionale Anbima Avv. Ivan Martella. I docenti spiegheranno come sarà strutturata la scuola e la programmazione prevista per le lezioni. Sarà anche intitolata la scuola di musica all’indimenticabile Maestro Cav. Vincenzo Di Mento per un trentennio ha diretto la Banda di Spadafora, uomo di grande esperienza bandistica diplomato in composizione e compositore di tante marce, introdurrà l’inaugurazione il capobanda Cav. Giovanni Scibilia allievo storico del Maestro Di Mento, saranno presenti le figlie e i nipoti del Compianto Maestro.

