In prima linea per i bambini: il Kiwanis dona libri agli alunni di Messina

22 Ottobre 2019 20:57

Il Kiwanis è un’organizzazione internazionale di volontari impegnati a servire i bambini del mondo. Il prossimo 25 ottobre, in occasione del Kiwanis One Day, i volontari doneranno libri agli alunni della scuola Salvo D’Acquisto a Messina

Anche a Messina il prossimo 25 ottobre si svolgerà il Kiwanis One Day, la Giornata Mondiale del Kiwanis, durante la quale i volontari celebreranno l’appartenenza alla famiglia kiwaniana, nonché “l’orgoglio di svolgere service di alto valore sociale in favore dell’infanzia“. Quest’anno il governatore Maura Magni ha deciso di unire la celebrazione del One Day con il Service mondiale “Read around the world“. Il Kiwanis è un’organizzazione internazionale di volontari, impegnati a servire i bambini del mondo. La mission dei volontari si esprime col motto “Serving the children of the world“. Con l’iniziativa del 25 ottobre il Kiwanis desidera trasmettere l’amore per la lettura, in particolare ai bambini e ai giovani e pertanto, in occasione del One Day, tutti i Club Kiwanis della Divisione Sicilia 1 dei Due Mari-Valdemone doneranno dei libri ai bambini. Il professore Pietro Ruggeri, dirigente dell’Istituto comprensivo scolastico Salvo D’Acquisto a Contesse, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa: il 25 ottobre, alle 11, il luogotenente governatore Alfredo Buttafarro, insieme ai presidenti degli otto club che fanno parte della Divisione 1 Sicilia dei Due Mari-Valdemone, Giuseppe Arena, Nicolò Cancelliere, Giuseppe Colina, Umberto Giuffrè, Francesco Lo Presti, Roberto Picciolo, Agata Rinciari e Antonietta Zuccarello, consegneranno libri per bambini e ragazzi, che andranno ad arricchire la biblioteca dell’istituto.

