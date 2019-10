Avellino-Reggina, Toscano soddisfatto dei suoi: “quale sofferenza? Non abbiamo sofferto per niente”

27 Ottobre 2019 17:17

Successo molto importante per la Reggina di Mimmo Toscano contro l’Avellino al termine di una battaglia vera e propria

Reggina vittoriosa al Partenio contro un ottimo Avellino. La squadra di Mimmo Toscano prosegue la propria cavalcata in vetta alla classifica e nel post gara diversi amaranto si sono presentati in conferenza stampa. In primis De Francesco ha parlato dell’incontro vinto quest’oggi: “abbiamo sì sofferto ma siamo contenti, abbiamo portato a casa una gara difficile e tre punti importanti. La mia qualità al servizio della squadra? Sì, ma anche la mia grinta, oggi ho recuperato un pallone importante prima di servire l’assist a Denis, è quello che vuole da me il mister. Io sto bene e do sempre tutto in allenamento per conquistare il posto da titolare“.

Anche il mister Toscano ha analizzato la gara vinta ad Avellino, niente sofferenza secondo il tecnico: “Sofferenza? non ho visto sofferenza, abbiamo avuto la possibilità di sbloccarla nel primo tempo, poi abbiamo alzato il ritmo e siamo andati in vantaggio. Potevamo evitare la rete del 2-1 che ha creato un finale convulso. Ma la squadra ha fatto bene su un campo difficile dove altre big hanno lasciato punti importanti, complimenti ai miei uomini che hanno portato a casa un risultato importantissimo. Risultato giusto a mio parere, meritavamo la vittoria nonostante la sofferenza finale, abbiamo costruito un gruppo fantastico che si allena in modo straordinario. I subentrati? E’ una costante, fanno sempre bene perchè ho 22 giocatori d’alto livello, è la nostra forza, danno tutti i loro contributo per la grande qualità che hanno. Non la miglior giornata per alcuni un po’ stanchi, ma eravamo consapevoli di poter ottenere un successo anche oggi“.

Infine Salandria: “è stata una gara difficile ma anche oggi abbiamo ottenuto una vittoria contro una buona squadra. Nei minuti finali abbiamo avuto un po’ di paura ma abbiamo portato dalla nostra parte gli episodi positivi ottenendo un’altra vittoria eccellente. Noi abbiamo 2-3 giocatori per reparto che giocherebbero ovunque, quando hai 5 cambi di livello non si nota la differenza e questo serve per essere in vetta”.

