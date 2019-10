Avellino-Reggina, le pagelle di StrettoWeb: Denis ancora una volta il migliore

27 Ottobre 2019 16:51

La Reggina è uscita imbattuta anche dal Partenio di Avellino, proseguendo nella sua cavalcata: decisivo Denis

Reggina vittoriosa sul campo dell’Avellino, testa della classifica mantenuta per la squadra di Mimmo Toscano. Oggi al Partenio ci è voluto il miglior Denis, entrato dalla panchina sul punteggio di 0-0 ed utilissimo nel conquistare i tre punti questa sera per la squadra amaranto. Di certo il Tanque è stato il migliore in campo, ma anche altri subentrati hanno cambiato la gara, degni di nota Salandria e De Francesco.

Avellino-Reggina, le pagelle di StrettoWeb

Reggina (3-4-1-2)

Guarna 7: sempre attento l’estremo difensore amaranto, nonostante i pericoli portati dall’attacco avellinese.

Loiacono 6: il migliore di una difesa che quest’oggi ha sofferto forse un po’ troppo rispetto a quanto previsto.

Blondett 5,5: Charpentier ha fatto il bello ed il cattivo tempo quest’oggi, il centrale ha qualche responsabilità.

Rossi 5,5: si fa sorprendere in occasione della rete del 2-1 di Charpentier, intervento a vuoto che non è da lui.

Garufo 6,5: oramai è una certezza sulla corsia destra, anche ad Avellino prestazione positiva.

De Rose 4,5: brutta prestazione del capitano che ha mostrato la solita grinta sì, ma poca qualità messa in campo oggi, sostituito dopo meno di un’ora da Toscano. Salandria 7: entra e cambia ritmo alla gara, utilissimo il suo ingresso come per De Francesco.

Bianchi 6: è parso stanco oggi, impreciso e poco dinamico, le tre partite in 8 giorni hanno pesato di certo sulla sua condizione. Fondamentale però anche oggi con l’assist per Denis. Gasparetto sv.

Rolando 6: diagonale non perfetta in occasione della rete di Charpentier, ma è stato l’unico neo di una partita buona da parte dell’esterno amaranto.

Bellomo 6: non male il suo primo tempo, ma nonostante ciò viene sostituito da Toscano ad inizio ripresa. De Francesco 7.

Reginaldo 5,5: lotta come un dannato su ogni pallone, ma sbaglia qualche occasione di troppo nel primo tempo. Denis 8: che dire del Tanque, entra e decide l’incontro, dunque solo note liete quelle giunte oggi dal centravanti che inizialmente è partito dalla panchina per poi cambiare la gara.

Corazza 5: brutta prova da parte del capocannoniere del campionato, quest’oggi non ha inciso il centravanti tornato a far coppia con Reginaldo. Doumbia 6,5.

A disposizione: Farroni, Lofaro, Marchi, Salandria, De Francesco, Denis, Paolucci, Doumbia Bresciani, Gasparetto, Rubin. Allenatore: Toscano.

Avellino (3-5-2): Tonti; Zullo, Laezza, Illanes; Celjac, De Marco, De Pauloantonio, Micovschi, Parisi; Albadoro, Charpentier. A disposizione: Pizzella, Abibi, Palmisano, Rossetti, Karic, Njie, Alfageme, Carbonelli, Evangelista, Silvestri, Petrucci. Allenatore: Capuano.

