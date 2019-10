Avellino-Reggina, le formazioni ufficiali: fuori German Denis!

27 Ottobre 2019 14:07

Tutto pronto per Avellino-Reggina, le formazioni ufficiali della gara sono state rese note da pochi minuti dai due tecnici

Pochi minuti ed inizierà l’incontro Avellino-Reggina, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie C. La formazione amaranto è in vetta al girone C dopo i due successi consecutivi contro Monopoli e Picerno, ma oggi avrà da superare un ostacolo molto duro, l’Avellino rivale storico degli amaranto. Le due tifoserie non si amano di certo, anche a causa del gemellaggio reggino con la Salernitana. Ciò che però oggi conta di più sono i punti in palio, importantissimi per la formazione di Mimmo Toscano in chiave classifica. Vediamo dunque le scelte dei due allenatori per Avellino-Reggina.

Avellino-Reggina, le formazioni ufficiali

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Garufo, De Rose, Bianchi, Rolando; Bellomo; Reginaldo, Corazza. A disposizione: Farroni, Lofaro, Marchi, Salandria, De Francesco, Denis, Paolucci, Doumbia Bresciani, Gasparetto, Rubin. Allenatore: Toscano.

Avellino (3-5-2): Tonti; Zullo, Laezza, Illanes; Celjac, De Marco, De Pauloantonio, Micovschi, Parisi; Albadoro, Charpentier. A disposizione: Pizzella, Abibi, Palmisano, Rossetti, Karic, Njie, Alfageme, Carbonelli, Evangelista, Silvestri, Petrucci. Allenatore: Capuano.

Arbitro: Matteo Gariglio di Pinerolo (Claudio Gualtieri di Asti e Mattia Massimino di Cuneo).

Valuta questo articolo