Avellino-Reggina, i convocati di Toscano: ancora out Bertoncini

26 Ottobre 2019 15:38

La Reggina torna in campo nel campionato di Serie C, la squadra di Toscano chiamata alla sfida contro l’insidioso Avellino, i convocati di Toscano

Dopo il turno infrasettimanale il campionato di Serie C torna a regalare spettacolo, in particolar modo la Reggina è reduce dal netto successo casalingo contro il Picerno che ha permesso alla squadra di Toscano di balzare in testa alla classifica anche grazie al passo falso del Potenza. Nel frattempo cresce l’attesa per la sfida di domani contro l’Avellino, squadra rivitalizzata dopo l’arrivo in panchina di Ezio Capuano. Trasferta insidiosa dunque per la Reggina, l’Avellino infatti è reduce da due ottimi risultati, il pareggio casalingo contro il Bari ed il blitz sul difficile campo della Ternana. La Reggina vola sulle ali dell’entusiasmo, si è sbloccato anche German Denis e l’altro attaccante Corazza continua a segnare senza sosta. Nel frattempo mister Toscano ha diramato l’elenco dei convocati, ecco la lista completa.

Portieri: Farroni, Guarna, Lofaro

Difensori: Blondett, Bresciani, Garufo, Gasparetto, Loiacono, Marchi, Rolando, Rossi, Rubin

Centrocampisti: Bianchi, De Francesco, De Rose, Paolucci, Salandria

Attaccanti: Bellomo, Corazza, Denis, Doumbia, Reginaldo

