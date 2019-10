Avellino-Reggina, Capuano duro contro Toscano nel post partita: “siamo su Scherzi a Parte”

27 Ottobre 2019 17:47

Eziolino Capuano ha parlato della gara tra Avellino e Reggina nel post partita, il suo punto di vista sull’incontro è differente da quello di Toscano

Avellino-Reggina è terminata con la vittoria amaranto per 2-1 al Partenio, vittoria contestata dai padroni di casa a causa di un presunto fallo di De Francesco in occasione del raddoppio di Denis. Furibondo nel post partita il focoso tecnico avellinese Eziolino Capuano, il quale ha tuonato su quanto accaduto in campo: “Dispiaciuto per i ragazzi che li ho visti piangere. Dispiace per la Curva, per tutti. Avellino merita rispetto. Sul secondo gol, l’assistente era un metro. Non si può parlare che non abbia visto il fallo su Laezza. L’arbitro è stato disastroso. Detto questo ringrazio i miei calciatori, il mio gruppo di lavoro. Questa, la mia squadra ha tante cose per potersi salvare. Sa stare in campo, lotta su ogni palla. Se Guarna non si inventa quella parata neanche il miglior Courtois avrebbe parato quel tiro. Peccato era due a due. Mi ha fatto rabbia veder piangere e sfasciare uno spogliatoio dalla rabbia. Li ho calmati e sono orgoglioso di loro. Sono convinto che rimarremo in C“, le parole riportate da TuttoAvellino.

Ma non è tutto, arriva anche la veemente risposta a Mimmo Toscano: “Era mio dovere far crescere ma bisogna migliorare. Il cammino è lungo e tortuoso. E’ normale che un altro risultato ci avrebbe spinto. Dispiace che Toscano ha dichiarato che abbia meritato, allora siamo su Scherzi a parte”. Insomma, il tecnico dell’Avellino non ha preso certo bene la sconfitta.

