Autorità Portuale, è ufficiale: Mario Paolo Mega nominato presidente. “L’Area dello Stretto sarà la mia nuova casa”

29 Ottobre 2019 16:47

Il neo presidente dell’Autorità Portuale dello Stretto affida ai social le sue prime dichiarazioni: “Impegno non facile, pronto per una nuova avventura”

È ufficiale: Mario Paolo Mega è il presidente della nuova Autorità Portuale dello Stretto, che raccoglie i porti di Messina, Milazzo, Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Ad annunciare l’entrata in carica è lo stesso neo presidente, che affida ai social le sue prime dichiarazioni:

“Da oggi sono il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto che comprende i porti di Messina, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Milazzo e Tremestieri.

Il mio primo pensiero è di gratitudine nei confronti della Ministra On.le Paola De Micheli che ha appena firmato il decreto di nomina e del suo predecessore Sen. Danilo Toninelli che aveva avviato la procedura con la designazione.

So bene che si tratterà di un impegno non facile perchè occorrerà procedere con la costituzione del nuovo Ente unendo realtà portuali vicine ma appartenenti a Regioni differenti superando resistenze e diffidenze che già si sono palesate durante la procedura di nomina. Sono però determinato e pronto a lavorare con il massimo impegno per la nuova sfida fiducioso di riuscire a creare, nell’interesse delle comunità portuali e dei milioni di passeggeri che utilizzano questi porti, le condizioni per assicurare una miglior qualità dei servizi ed una forte spinta allo sviluppo dei traffici. Non posso comunque celare un po’ di tristezza per dover abbandonare tanti colleghi, sia dell’Autorità Portuale che delle altre Istituzioni del porto, con cui ho affrontato tante battaglie e realizzato tante attività in quasi diciassette anni di lavoro a Bari. A loro va un sincero ringraziamento per la collaborazione ricevuta e per la pazienza che hanno avuto nel lavorare con me.

Ma questo, ormai, è il passato. Da adesso l’Area dello Stretto sarà la mia nuova casa. Sono certo che anche lì troverò nuovi colleghi e collaboratori che non mi faranno mancare il loro supporto.

Si parte dunque per un nuova avventura in cui spero di mettere a frutto la tanta esperienza maturata sino ad oggi per provare a tradurre in risultati concreti i tanti progetti innovativi che ho in mente di avviare.

Buon vento, a me ed alla nuova AdSP”– dichiara Mega.

