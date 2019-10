Auto elettriche, la Regione stanzia i fondi per Messina e Catania: in arrivo 17 colonnine di ricarica

24 Ottobre 2019 17:01

Quattro colonnine incrementeranno il numero di postazioni di ecoricarica a Catania, tre a Messina. Il resto degli apparecchi verrà collocato nei centri di Acireale, Misterbianco, Giarre, Belpasso, Aci Castello, Taormina, Milazzo, Sant’Agata di Militello, Giardini Naxos e Santa Teresa di Riva

La Regione stanzia 250 mila euro per la mobilità sostenibile. In 12 comuni tra Messina e Catania verranno installate 17 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

“Si tratta dell’avvio – sottolinea l’assessore regionale alla Mobilità Marco Falcone – di un più ampio Piano regionale, già in fase avanzata, che prevede la capillare installazione di colonnine in tutte le province siciliane”.

L’assessorato regionale alle Infrastrutture e mobilità e l’azienda che si è aggiudicata la fornitura, pochi giorni fa, hanno firmato il relativo contratto e dato il via ai lavori. Quattro colonnine incrementeranno il numero di postazioni di ecoricarica a Catania, tre a Messina. Il resto degli apparecchi, secondo il Piano curato dal dirigente Mobilità urbana Giacomo Rotondo e dal componente del Gabinetto Infrastrutture Marco Corsaro, verrà collocato nei centri di Acireale, Misterbianco, Giarre, Belpasso, Aci Castello, Taormina, Milazzo, Sant’Agata di Militello, Giardini Naxos e Santa Teresa di Riva.

“Diamo piena e concreta attuazione – aggiunge l’assessore Marco Falcone – al Piano regionale per la mobilità elettrica in Sicilia che prevede precisi scenari di sviluppo del settore. Il governo Musumeci sta così lavorando alla creazione di una rete di colonnine integrata, funzionale e ben distribuita sul territorio, uno scenario che non potrà che agevolare scelte sempre più green da parte degli automobilisti dell’Isola”.

