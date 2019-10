Vertenza Auchan-Conad: lavoratori in piazza anche in Sicilia

29 Ottobre 2019 20:49

Vertenza Auchan-Conad: domani presidi anche in Sicilia, sit in a Palermo e Catania

I lavoratori siciliani scendono piazza. Domani in concomitanza con il sit in a Roma davanti alla sede del Mise, a Palermo e Catania i dipendenti Auchan-Conad si riuniranno in presidio: dalle 9 in poi, è previsto un concentramento dei dipendenti di Carini e Palermo davanti al centro commerciale Conca D’oro, sede dell’ipermercato di Fondo Raffo. Sarà organizzato un sit-in anche davanti all’ipermercato Porte di Catania dove convergeranno i lavoratori di Misterbianco e Melilli. Secondo i sindacati Conad non offre garanzie per la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali di Auchan. “Abbiamo già inoltrato due richieste unitarie di incontro a livello regionale ma Conad non risponde – afferma Marianna Flauto, segretario generale della Uiltucs Sicilia – Emerge chiaramente la volontà di volere andare avanti con le operazioni di cambio insegna e cessione senza un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali, un atteggiamento che non lascia presagire nulla di buono”.I lavoratori coinvolti in Sicilia sono oltre 800, mentre a livello nazionale sono circa 14 mila.

