L’astronauta Nasa Jeffrey N. Williams a Messina: appuntamento esclusivo al Palacultura

28 Ottobre 2019 14:51

Esclusivo appuntamento a Messina: sabato 2 novembre al Palacultura i bambini delle scuole di lingua Helen Doron di tutta la Sicilia potranno incontrare l’astronauta statunitense della Nasa Jeffrey N. Williams

Appuntamento il 2 novembre alle ore 16:00 presso la sala Palumbo del Palacultura per l’evento “Incontra l’Astronauta con Helen Doron”, nel corso del quale gli allievi delle scuole di lingua Helen Doron della Sicilia avranno il privilegio di ascoltare dal vivo Jeffrey N. Williams, astronauta statunitense della NASA, raccontare le sue esperienze nello spazio.

Helen Doron English è uno dei maggiori franchising al mondo nel campo dell’istruzione dei bambini ed è presente in 36 Paesi con oltre 1000 Learning Centers. Helen Doron English è un metodo innovativo per l’acquisizione della lingua inglese già dai 3 mesi. Sfruttando la naturale predisposizione del bambino all’apprendimento, propone percorsi di lingua fino all’età di 19 anni, con una metodologia comprovata che si focalizza sulla comunicazione, la grammatica e la fonetica in maniera spontanea e divertente. Le insegnanti Helen Doron sono certificate e conoscono il metodo così da portare ogni studente al massimo della comprensione e produzione linguistica in linea con la sua età. A livello regionale è presente in varie parti della Sicilia con 16 sedi e in tre importanti centri nel territorio messinese.

Anne Lynch, Responsabile Helen Doron della Regione Sicilia e Direttrice del Learning Center Messina Centro, dichiara: “L’incontro con una figura così importante nel mondo della scienza e della tecnologia, è un’occasione per dimostrare ai nostri allievi che con la tenacia, la professionalità e l’impegno si può arrivare a raggiungere qualsiasi obiettivo si prefiggano”.

Jeffrey N. Williams, astronauta statunitense della NASA, nato nel Winsconsin il 18 gennaio 1958, ha partecipato a diverse missioni spaziali, trascorrendo in totale ben 534 giorni nello spazio, durante i quali ha compiuto cinque spacewalks per un totale di circa 32 ore, ed ha lavorato allo sviluppo dei programmi della Stazione Spaziale Internazionale, contribuendo all’upgrade della cabina di pilotaggio dello space shuttle.

All’evento parteciperanno gli allievi dei Learning Centres Helen Doron siciliani: i bambini saranno i protagonisti insieme al famoso astronauta, il quale condividerà le sue incredibili esperienze avute in orbita, rigorosamente in lingua inglese. I piccoli allievi avranno l’opportunità di rivolgere varie domande all’ospite statunitense, per soddisfare le loro curiosità sul mondo pieno di fascino della vita di astronauta e sulle esperienze che si vivono realmente nello spazio.

