Asp Messina: tre anestesisti firmano il contratto a tempo indeterminato

23 Ottobre 2019 14:57

ASP Messina, dal 1 novembre immessi in servizio tre dirigenti medici anestesisti a tempo indeterminato

Hanno firmato oggi, presso la sede della direzione generale dell’ASP di Messina, il contratto di lavoro due dirigenti medici anestesisti che dal 1 novembre prenderanno servizio a tempo indeterminato presso l’Ospedale di Taormina; sono la dott.ssa Cinzia Lo Giudice e il dott. Francesco Raciti (in foto insieme al Direttore Generale La Paglia e al Direttore Sanitario Sindoni) che hanno scelto la sede di lavoro in base all’ordine di graduatoria.

Oggi erano stati convocati sette medici ma se ne sono presentati soltanto tre; il dott. Luigi Cardia che dovrebbe prendere servizio dal 16 novembre all’Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto si è riservato di firmare il contratto fra qualche giorno; presso l’Ospedale di Milazzo, sempre a far data 1 novembre, dovrebbe prendere servizio, sempre come dirigente medico anestesista, il dott. Domenico Ruvolo.

“Purtroppo – dice il direttore generale Paolo La Paglia – non siamo riusciti a coprire tutti i posti per i quali avevamo la graduatoria dei vincitori di concorso, in quanto alcuni medici anestesisti hanno rinunciato e pertanto i posti a disposizione degli altri ospedali potranno essere coperti successivamente; secondo le procedure concorsuali di legge non possiamo infatti obbligare i vincitori di concorsi a scegliere sedi diverse da quelle man mano disponibili”.

