Anziano disperso in Sicilia: non è caduto nel fiume Salso, si sarebbe suicidato

25 Ottobre 2019 10:25

La scomparsa dell’anziano nell’Agrigentino non ha nulla a che vedere con l’ondata di maltempo in atto in Sicilia

Nonostante quanto ritenuto in un primo momento, la scomparsa dell’anziano nell’Agrigentino non ha nulla a che vedere con l’ondata di maltempo in atto in Sicilia.

L’81enne risultava disperso da un paio d’ore prima dell’arrivo dei temporali e i familiari lo stavano già cercando.

Il corpo non è stato ancora ritrovato.

L’auto dell’anziano è stata ritrovata sul ponte Federico II, il luogo da dove il pensionato, che era malato, si sarebbe lanciato nel fiume Salso: è la ricostruzione preliminare dei carabinieri.

L’allarme è scattato quando un testimone, passando da ponte Federico II, ha visto galleggiare delle ciabatte che erano di proprietà del pensionato, riconosciute dai familiari.

Sul posto carabinieri, polizia, vigili del fuoco e Protezione civile.

All’alba sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Palermo che stanno scandagliando il fiume.

Valuta questo articolo