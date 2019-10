Capo d’Orlando, anziano travolto da un camion mentre attraversa le strisce: è grave

23 Ottobre 2019 10:24

Ieri sera, intorno alla mezzanotte, l’anziano è stato centrato in pieno da un furgone sul lungomare di Capo D’Orlando: l’83enne è ricoverato in gravi condizioni a Palermo

Apprensione a Capo d’Orlando per un pensionato 83enne. Ieri sera, intorno alla mezzanotte, l’anziano è stato centrato in pieno da un furgone sul lungomare Doria, durante i festeggiamenti della festa patronale. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: l’uomo è stato soccorso dal personale medico del 118 e ricoverato all’ospedale di Sant’Agata Militello. Nella notte, viste le condizioni, è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Villa Sofia a Palermo.

Il sindaco: “Festa vissuta con fede, gioia e serenità”

Abbastanza singolare che, mentre un suo concittadino lotti tra la vita e la morte, il sindaco di Capo D’Orlando si premuri di inviare un comunicato stampa per tracciare un entusiastico bilancio della festa patronale. Il primo cittadino, rivolge menzioni speciali agli operai, ai volontari e alle Forze dell’Ordine e appena una riga per il malcapitato 83enne. Ecco cosa scrive in una nota stampa il sindaco:

“E’ stata la consueta festa di popolo, un evento come sempre coinvolgente, vissuto con fede, gioia e serenità”. Così, il Sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì.

“Il ringraziamento per la buona riuscita della festa – prosegue il Sindaco – va a tutte le forze dell’ordine, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Vigili Urbani, che, con una presenza discreta, insieme ai volontari della Protezione Civile e della Organizzazione Europea Volontari Prevenzione e Protezione Civile hanno garantito la sicurezza. Il lavoro sinergico compiuto dai Vigili Urbani e dai volontari della Protezione Civile è stato prezioso – ha proseguito il Sindaco – siamo riusciti a gestire il consueto notevole flusso di vetture e il merito va riconosciuto a chi ha lavorato sul campo. Spiace tantissimo per l’anziano investito sul lungomare a tarda sera e mi auguro che si ristabilisca in fretta.

Menzione particolare anche per gli operai della Loveral che si sono messi al lavoro poco dopo la chiusura della festa e già dalle prime ore del mattino hanno restituito il paese alla pulizia di sempre. Sembra tutto scontato – afferma il Sindaco – ma è doveroso un ringraziamento agli operatori ecologici che hanno dato dimostrazione di grande impegno e sacrificio: se dopo due giorni di pienone Capo d’Orlando è tornata subito a splendere il merito è loro”.

