25 Ottobre 2019 21:31

Tragedia a Torino: una donna di 87 anni inciampa in un tombino, batte la testa e muore in ospedale

Tragedia a Torino dove una donna di 87 anni è morta in ospedale dopo essere inciampata in un tombino. L’anziana, cadendo, ha sbattuto violentemente la testa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’accaduto ed i medici del 118, i quali hanno immediatamente soccorso 87enne.

Foto di repertorio

Valuta questo articolo