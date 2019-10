Ansia Balotelli, l’attaccante si ferma per infortunio: le ultime

20 Ottobre 2019 12:37

Infortunio Balotelli, l’attaccante del Brescia in dubbio per la partita di domani contro la Fiorentina, gli ultimi aggiornamenti

INFORTUNIO BALOTELLI – Continua lo spettacolo dell’8^ giornata del campionato di Serie A, il turno entra sempre più nel vivo dopo gli anticipi del sabato che hanno visto le vittorie casalinghe di Juventus e Napoli, gol e spettacolo invece nel primo match tra Lazio e Atalanta, due squadre che giocano un calcio scoppiettante. Nel posticipo del lunedì altra interessante sfida tra Brescia e Fiorentina, la squadra di Corini non sta demeritando ma la classifica fa paura e le Rondinelle hanno bisogno dei tre punti, in grande ripresa gli uomini di Montella che con gli ultimi risultati hanno svoltato la stagione. Nel frattempo ansia per il Brescia, come confermato dal tecnico Corini Mario Balotelli si è fermato per un problema al ginocchio ed è in dubbio per la partita di lunedì, valutazioni durante la rifinitura di domani.

