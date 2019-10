Ambulatorio veterinario di Barcellona Pozzo di Gotto chiuso? Arriva la smentita dell’Asp di Messina: “Fake news nel tentativo di screditare il nostro operato”

17 Ottobre 2019 13:32

Dopo la morta della cagnolina Gretel arrivano le precisazioni dell’Asp di Messina: l’ambulatorio di Barcellona Pozzo di Gotto continua regolarmente a funzionare per le microchippature e a breve verranno ripresi a pieno ritmo anche gli interventi di sterilizzazione

In merito alle notizie diffuse in queste ore in merito alla paventata sospensione delle attività del nuovo ambulatorio veterinario di Barcellona Pozzo di Gotto, arriva la pronta smentita dell’Asp di Messina. L’ambulatorio continua regolarmente a funzionare per le microchippature e a breve verranno ripresi a pieno ritmo anche gli interventi di sterilizzazione.

“Dopo la morte della povera cagnetta “Gretel” che non è riuscita a superare l’anestesia pre-intervento di sterilizzazione- spiega l’Asp- i veterinari barcellonesi hanno voluto differire di qualche giorno, a fini cautelari, le procedure di sterilizzazione, per effettuare le opportune verifiche di sicurezza ed evitare il ripetersi di possibili altri dolorosi incidenti. Tali tentativi di disinformazione- si legge nella nota dell’Asp- probabilmente si inquadrano in una strategia più ampia tesa a screditare l’operato dell’attuale Direzione dell’ASP di Messina per motivazioni ancora occulte, in corso di accertamento”.

