29 Ottobre 2019 12:44

L’incidente si è verificato il 26 ottobre a Novomoskovsk, nella regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina

Eì diventato virale il video in cui un’ambulanza ha perso un paziente durante la corsa in ospedale. Il paziente è stato trovato steso sull’asfalto dal conducente dell’auto che percorreva la strada nella stessa direzione di marcia dell’ambulanza. L’uomo ha attirato l’attenzione dei sanitari suonando con il clacson, ed è sceso dalla vettura.

