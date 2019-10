Allerta Meteo, la protezione civile lancia l’allarme rosso per la Sicilia: allarme tornado e alluvioni, verso le “scuole chiuse” a Catania e Messina [AGGIORNAMENTI LIVE]

24 Ottobre 2019 16:34

Allerta Meteo domani in Sicilia: ecco i Comuni coinvolti dai fenomeni più estremi, possibilità di chiusura delle scuole

La Protezione Civile ha lanciato l’allarme rosso per la giornata di domani, venerdì 25 ottobre, in Sicilia, gran parte della regione sarà colpita da fenomeni temporaleschi molto violenti. L’allarme riguarda soprattutto le province di Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta, Messina e Agrigento, compresi i capoluoghi.

In molti comuni i Sindaci si adegueranno all’allerta e decideranno di chiudere le scuole. Al momento non abbiamo ancora ricevuto in Redazione comunicazioni di ordinanze ufficiali, ma con ogni probabilità – alla luce di quest’allerta della protezione civile – le scuole saranno chiuse a:

Catania

Messina

Siracusa

Gela

Ragusa

Vittoria

Caltanissetta

Agrigento

Modica

Acireale

Misterbianco

Paternò

Barcellona Pozzo di Gotto

Caltagirone

Licata

Augusta

Canicattì

Adrano

Mascalucia

Avola

Milazzo

Comiso

E in molti altri comuni minori.

Seguiranno aggiornamenti dettagliati nelle prossime ore su MeteoWeb.

