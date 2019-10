24 Ottobre 2019 17:52

Allerta Meteo in Sicilia, domani scuole chiuse in diversi comuni

Allerta meteo rossa in Sicilia: domani, venerdì 25 ottobre, scuole di ogni ordine e grado chiuse in diversi Comuni, “per le condizioni meteo avverse”. In seguito all’allerta meteo i sindaci di alcuni comuni hanno già firmato l’ordinanza per la chiusura delle scuole.

Ecco l’elenco:

Catania

Paternò (Catania)

(Catania) Belpasso (Catania)

(Catania) Biancavilla (Catania)

(Catania) Misterbianco (Catania)

(Catania) Taormina (Messina)

(Messina) Giardini Naxos (Messina)

(Messina) Letojanni (Messina)

(Messina) Milazzo (Messina)

(Messina) Roccalumera (Messina)

(Messina) Alì Terme (Messina)

(Messina) Savoca (Messina)

(Messina) Furci Siculo (Messina)

(Messina) Forza d’Agrò (Messina)

(Messina) Castelmola (Messina)

(Messina) Santa Teresa di Riva (Messina)

(Messina) Mandanici (Messina)

(Messina) Scaletta Zanclea (Messina)

(Messina) Fiumedinisi (Messina)

(Messina) Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)

(Messina) Noto (Siracusa)

Seguiranno aggiornamenti.

