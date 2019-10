25 Ottobre 2019 17:48

Allerta Meteo in Sicilia: anche domani, sabato 26 ottobre, scuole chiuse in diversi comuni

Il maltempo al Sud Italia continua a fare sul serio e la protezione civile ha lanciato un nuovo allarme rosso per domani, Sabato 26 Ottobre, in Sicilia. A seguito dell’avviso per la Sicilia orientale i sindaci di alcuni comuni hanno già firmato l’ordinanza per la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani.

Ecco l’elenco:

Catania

Messina

Giardini Naxos (Messina)

(Messina) Fiumedinisi (Messina)

(Messina) Nizza di Sicilia (Messina)

Sicilia (Messina) Alì (Messina)

(Messina) Alì Terme (Messina)

(Messina) Scaletta Zanclea (Messina)

(Messina) Caltagirone (Catania)

(Catania) Bronte (Catania)

(Catania) Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)

(Messina) Enna

Troina (Enna)

(Enna) Nicosia (Enna)

(Enna) Aidone (Enna)

(Enna) Gagliano Castelferrato (Enna)

(Enna) Centuripe (Enna)

(Enna) Piazza Armerina (Enna)

Seguiranno aggiornamenti

