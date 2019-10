Allerta Meteo, allarme alluvione anche a Messina e Reggio Calabria: possibili “scuole chiuse” domani, Venerdì 25 Ottobre [INFO e DETTAGLI]

24 Ottobre 2019 14:01

Allerta Meteo, temporali in Sicilia e Calabria: alto rischio alluvioni, domani scuole chiuse in varie città

Allerta Meteo in Calabria e Sicilia: la Squall-Line temporalesca che si è formata stamattina sul mar Tirreno si sta muovendo e arriverà nel pomeriggio in Sicilia occidentale. Questa sera i temporali più intensi colpiranno i territori tra Trapani e Agrigento e domani il forte maltempo colpirà la Sicilia orientale e le province di Ragusa, Siracusa, Catania, Messina e la Calabria meridionale come Reggio Calabria e Vibo Valentia.

Alto rischio di piogge alluvionali sia sul versante jonico che su quello tirrenico tanto che nel pomeriggio di oggi, dopo l’allerta meteo della Protezione Civile, molti Sindaci potranno decidere se chiudere le scuole o meno. Cresce quindi l’attesa per un provvedimento che coinvolge milioni di persone, strettamente legato alla sicurezza dei cittadini in base ai protocolli ufficiali di protezione civile e prevenzione dal rischio idrogeologico.

Seguiranno aggiornamenti dettagliati nelle prossime ore su MeteoWeb.