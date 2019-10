25 Ottobre 2019 19:15

Allerta Meteo a Messina, il sindaco firma l’ordinanza: scuole chiuse anche domani sabato 26 ottobre

La protezione civile ha lanciato un nuovo allarme rosso per domani in Sicilia. A seguito dell’avviso il sindaco di Messina ha appena firmato l’ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dell’università, dei cimiteri e delle ville comunali anche per la giornata di domani, sabato 26 ottobre.

