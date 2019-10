24 Ottobre 2019 19:20

Allerta Meteo a Messina: domani venerdì 25 ottobre sospesa l’ attività didattica dei dipartimenti Unime, i test di accesso ai CdL magistrali Professioni sanitarie si terranno regolarmente

In seguito all’avviso di allerta meteo rossa diramato dal Dipartimento regionale di Protezione civile, domani venerdì 25 ottobre sarà sospesa l’attività didattica in tutti i Dipartimenti dell’Università di Messina.

I test di ammissione ai CdL magistrali in Professioni sanitarie si terranno regolarmente presso il Dipartimento di Ingegneria.

