Allerta Meteo, weekend di forti piogge e temporali tra Calabria e Sicilia

5 Ottobre 2019 10:50

Allerta Meteo per le piogge che senza sosta interesseranno il Sud oggi, domani e anche nei primi giorni della prossima settimana

Allerta Meteo- Secondo risveglio consecutivo freddo stamattina sull’Italia, con temperature minime a una cifra su molte aree del Centro/Nord e in modo particolare al Nord/Ovest e in Trentino Alto Adige dove la colonnina di mercurio è scesa fino a +5°C a Moncalieri e Carmagnola, +6°C a Vercelli, Asti e Malpensa, +7°C a Rovereto, Gallarate, Corsico, Magenta, Alessandria, Caselle e Casale Monferrato, +8°C a Bergamo, Monza, Pavia, Trento, Aosta e Bolzano. Ma oggi anche al Sud le temperature sono crollate ben al di sotto rispetto alle medie del periodo, soprattutto tra Puglia, Basilicata, Campania e Calabria. Le minime registrate all’alba, infatti, sono state di appena +7°C a Gioia del Colle Padula, +8°C a Martina Franca, +9°C a Supersano, Taurisano, Cisternino, Noci, Lequile ed Acquaviva delle Fonti, +10°C a Lecce, Matera e Benevento, +11°C a Cosenza, Foggia, Fasano, Locorotondo, Francavilla Fontana, Nardò e Acri, +12°C a Brindisi, Capua, Rosarno, Altilia, Rogliano, Galatina e Galatone, +13°C a Bari, Taranto, Barletta, Avellino, Battipaglia, Bisceglie, Monopoli e Pompei. Nelle prossime ore il maltempo non darà tregua proprio al Sud. Come possiamo osservare dalle mappe che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo, già oggi nel pomeriggio/sera avremo delle precipitazioni a tratti intense su tutta la Calabria tirrenica, ma anche in Campania e Sicilia. Domani, Domenica 6 Ottobre, il maltempo si concentrerà al Sud tra Calabria, Stretto di Messina, Isole Eolie e Sicilia tirrenica, ma anche al Centro tra Abruzzo e Lazio. E la prossima settimana inizierà con un pesante affondo di origine Artica che raggiungerà l’Italia tramite la penisola Scandinava e che andrà in cut/off sul Mediterraneo centrale, alimentando forte maltempo Lunedì 7 su gran parte del Paese, e poi nei giorni successivi intensi temporali al Sud. Ne parleremo in modo più approfondito nei prossimi giorni sul MeteoNotiziario di MeteoWeb. Intanto, per monitorare il maltempo del weekend, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

