Allerta Meteo a Messina: martedì 8 ottobre scuole chiuse in molti comuni della provincia [ELENCO AGGIORNATO LIVE]

7 Ottobre 2019 19:05

Allerta Meteo a Messina per la giornata di domani martedì 8 ottobre: scuole chiuse nei comuni della provincia

La Protezione Civile Regionale ha emesso una nuova allerta meteo arancione per la giornata di domani e sono diversi i Comuni in provincia di Messina che stanno optando per la chiusura delle scuole per la giornata di martedì 8 ottobre.

Di seguito l’elenco aggiornato dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse:

Giardini Naxos

Roccalumera

Furci

Alì Terme

Nizza di Sicilia

Pagliara

Mandanici

Letojanni

S. Teresa di Riva

Mongiuffi Melia

Seguiranno aggiornamenti live.

Valuta questo articolo