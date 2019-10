Decaro: “l’alleanza tra Pd e M5S non sia una decisione calata dall’alto”

27 Ottobre 2019 15:55

Decaro sull’alleanza Pd-M5S: “Bisogna far partecipare gli amministratori e tutte le altre figure del partito, non vorremmo una scelta calata dall’alto”

“Bisogna far partecipare gli amministratori e tutte le altre figure del partito, non vorremmo una scelta calata dall’alto”. E quanto afferma Antonio Decaro, durante l’Assemblea dei sindaci del Pd, parlando dell’alleanza tra Pd e M5S. “I sindaci – prosegue- hanno relazioni diverse sui territorio, io per esempio ho un buon rapporto con il M5s, alcune delle loro proposte sono entrare nel nostro programma. Ma è un problema più di forma che di sostanza”. “Ma noi, in generale, siamo qui all’Assemblea per dire che non siamo qui solo per chiedere, vogliamo discutere anche di quei temi che non sono direttamente riconducibili alle competenze dei sindaci, come gli investimenti o il contrasto alla povertà”, conclude.

