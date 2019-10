Alberi a rischio schianto a Messina, al via gli interventi di messa in sicurezza: ecco in quale zone

7 Ottobre 2019 13:28

Messina: le limitazioni viarie per gli interventi di messa in sicurezza degli alberi e scerbatura

Proseguono gli interventi urgenti per la messa in sicurezza degli alberi pericolanti a Messina. I prossimi interventi saranno in centro città e nella fascia oraria 7-17, oggi e domani sarà vietata la sosta su entrambi i lati di via A. Saffi, tra le vie dei Mille e C. Battisti; da mercoledì 9 a venerdì 11, su via U. Bassi, tra viale Europa e via Trieste; da lunedì 14 a martedì 15, su entrambi i lati di U. Bassi, tra le vie T. Cannizzaro e I Settembre.

Interventi di scerbatura: i divieti di sosta da oggi a sabato

Oggi, lunedì 7, nella fascia oraria 6-16, sarà vietata la sosta nel quadrilatero compreso tra le vie A. Martino, S. Cecilia, Mamertini e S. Maria del Selciato; domani, martedì 8, e mercoledì 9, nella stessa fascia oraria, il divieto interesserà il quadrilatero compreso tra le vie A. Martino, S. Maria del Selciato, S. Marta, piazza Lo Sardo e piazza Trombetta; giovedì 10, il quadrilatero compreso tra le vie Garibaldi, Cicala, largo La Corte Cailler, Palermo, S. Maria del Gesù Inferiore e viale Giostra; venerdì 11, quello compreso tra le vie S. Maria del Gesù Inferiore, Palermo, Pepe e Giostra; sabato 12, tra le vie Pepe, Palermo, Regina Margherita e Giostra. Infine dalle ore 20 di mercoledì 9 alle 3 di giovedì 10, e dalle 20 di giovedì 10 alle 3 di venerdì 11, il divieto vigerà nel quadrilatero compreso tra le vie S. Cecilia, U. Bassi, viale San martino e via Maddalena. I provvedimenti sono stati disposti per consentire alla MessinaServizi Bene Comune interventi di scerbatura.

