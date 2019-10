Al via la nona edizione di Tennis & Friends: partenza con le scuole

11 Ottobre 2019 20:02

(AdnKronos) – Ha preso il via con la giornata dedicate alle scuole della Regione Lazio Tennis & Friends. Circa 3.000 studenti hanno affollato il Villaggio Salute e il Villaggio dello Sport allestiti al Foro Italico: tema del giorno la lotta contro il bullismo e la campagna di sensibilizzazione per una corretta alimentazione. L’incontro è stato aperto dalla prof.ssa Giovanna Pini docente di pedagogia teatrale all’Università degli studi Roma 3, nonché fondatrice e presidentessa di Bulli Stop, il Centro Nazionale Contro il Bullismo che si propone di aggregare gli adolescenti per sensibilizzare i propri coetanei. I ragazzi di Bulli Stop si sono esibiti con un monologo ed un pezzo cantato.

E’ intervenuto il prof. Federico Tonioni medico psichiatra della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCSS, responsabile del Primo ambulatorio per la dipendenza da Internet. Agli studenti si è rivolta anche Flaminia Bolzan Mariotti psicologa e criminologa, sempre a proposito del cyberbullismo.

Testimonial della mattinata Max Giusti, intervenuto insieme a Giorgio Meneschincheri e Nicola Pietrangeli rispettivamente ideatore e presidente onorario di Tennis & Friends, sugli argomenti sensibili affrontati con i ragazzi. A presentare l’evento Veronica Maya e Myriam Fecchi.

Gli studenti hanno anche potuto provare i mezzi messi a disposizione dall’area interforze (Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri) della Guardia di Finanza e Polizia di Stato, e cimentarsi nelle tante discipline sportive rappresentate al Villaggio dello Sport.

In favore degli ospiti si è esibita la banda dell’Esercito Italiano, costituita nel 1964 e composta da 102 elementi.

In programma nel pomeriggio, sempre nell’ambito di Tennis & Friends all’Aula Magna del centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa, Giulio Onesti, il convegno ECM ‘Salute e Sport: promozione dell’attività fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro”, organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare. Si svolgeranno le due sessioni dal titolo L’attività fisica nei luoghi di lavoro” e ‘Forze Armate e stili di vita”.

Domani l’apertura al pubblico della 9^ edizione di Tennis & Friends con ingresso dalle 10 alle 20 e cerimonia di inaugurazione alle 10.30 con rappresentanti istituzionali.

