27 Ottobre 2019 14:32

L’annuncio di Trump: “Al Baghdadi è morto dopo essere fuggito in un vicolo cieco, piangendo e urlando. Il terrorista si è fatto saltare in aria e ha ucciso tre dei suoi figli che erano con lui”

Il capo dei terroristi dell’Isis Abu Nakr al Baghdadi è stato ucciso in un bombardamento degli Stati Uniti in Siria. Lo annuncia il presidente Donald Trump dalla Diplomatic Reception Room della Casa Bianca: “è morto dopo essere fuggito in un vicolo cieco, piangendo e urlando. Al Baghdadi si è fatto saltare in aria e ha ucciso tre dei suoi figli che erano con lui”.

Valuta questo articolo