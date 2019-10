Giustizia, il sottosegretario Giorgis a Messina: “A breve la legge delega per la riforma. L’Aiga sarà coinvolta”

17 Ottobre 2019 20:47

Il sottosegretario alla giustizia Andrea Giorgis oggi a Messina in occasione del 25esimo congresso nazionale dell’Associazione italiana giovani avvocati-Aiga: “A breve un disegno di legge per riformare il processo civile, penale e il Csm”

“In un Paese nel quale la giustizia è assicurata in tempi adeguati e il contenzioso viene ridotto all’essenziale avremo maggiori possibilità di crescita e sviluppo. C’è un rapporto strettissimo da questo punto di vista e l’apporto che i giovani avvocati possono dare sarà importante“. Lo ha detto alla Dire il sottosegretario alla giustizia Andrea Giorgis, intervenuto oggi a Messina in occasione del 25esimo congresso nazionale dell’Associazione italiana giovani avvocati-Aiga.

“Nel processo di riforma – ha aggiunto il sottosegretario – a breve verrà presentato un disegno di legge che ha l’ambizione di riformare il processo civile, quello penale e il Csm, e al tempo stesso avviare un percorso per razionalizzare meglio e garantire istituti come il patrocinio gratuito dello Stato e l’equo compenso. In questi due ultimi casi – ha precisato Giorgis – siamo già in fase di discussione in Commissione”. Per quanto riguarda le riforme del processo civile, penale e del Consiglio superiore della magistratura a breve “verranno presentati in Consiglio dei Ministri delle proposte di legge delega. Una volta ottenuto il via libera inizierà il percorso parlamentare. In questo caso l’Aiga – ha concluso il sottosegretario – verrà sicuramente coinvolta e potrà dare il suo contributo di esperienza”.

Valuta questo articolo