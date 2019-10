Disoccupazione, il sondaggio AIFITEC sul mercato del lavoro: buone performance dei qualificati con il corso OSS Operatore Socio Sanitario e dei nuovi Corsi per OSSS

22 Ottobre 2019 14:15

Le dichiarazioni rilasciate dal Presidente dell’AIFITEC sul mercato del lavoro

Il Presidente dell’AIFITEC Agenzia Internazionale di Formazione ed Istruzione Tecnologica, Mariola Wrobel Sangrigoli, Ente Accreditato dalla Regione Calabria, nonché Agenzia per il Lavoro ha rilasciato queste dichiarazioni a fronte di una effettiva introduzione sia dei disoccupati che degli inoccupati attraverso la formazione superiore ed in particolare con le qualifiche OSS, Operatore Socio Sanitario.

Presidente Mariola Wrobel Sangrigoli quale sono le prospettive per i giovani disoccupati e per gli inoccupati calabresi?

Da uno Studio basato su fonti regionali, preparato ed eseguito da AIFITEC, come Agenzia di Lavoro, si ha un tasso di disoccupazione medio –stiamo parlando della Provincia di Reggio Calabria – di circa il 22,5 %, ovviamente sugli iscritti alle liste; Tale dato tende a salire. Le prospettive, come viene richiesto dagli stessi interessati, sono molto “fluide”, ovvero, partendo dal fatto che le possibilità di lavoro nel campo dell’industria e delle costruzioni sono ridotte al minimo se non inesistenti; che la crisi occupazionale investe i settori del commercio e del turismo, resta ben poco per il disoccupato.

Ovvero?

Il terziario pubblico e privato nel campo dei servizi socio-sanitari!

Nella nostra Regione Calabria?

Esatto! Basti analizzare tutta la domanda che proviene dal “sociale”: c’è sempre maggiore bisogno di assistenza, sia nel campo degli anziani piuttosto che nell’assistenza vera e propria ospedaliera, soprattutto nel campo degli Operatori Socio Sanitari. Oggi l’infermiere con le proprie nuove specializzazioni e la laurea è considerata una nuova professione una nuova struttura e nuove funzioni. Al suo “posto” –per così dire – con i limiti tipici della professione è stato integrato l’OSS, Operatore Socio Sanitario, che agisce –come afferma la Regione Calabria – nell’ambito delle competenze tecniche, delle competenze auto performanti, relazioni quali ad esempio delle “sostituzioni famigliari”,nell’aiuto alla corretta assunzione dei farmaci, attuare interventi di primo soccorso, somministrazione delle diete, ecc. E la nostra Regione Calabria ha maggiore necessità sia a livello pubblico di assumere tale figure professionali e, nel privato, vi è un altro motivo.

E quale?

La popolazione della Regione Calabria è tra le più longeve del mondo. Il carico ed aspettativa di vita arriva sino ad oltre i 77/79 media di età. Orbene c’è bisogno di assistenza per queste persone anziane. Ed il ricorso alle “badanti” straniere non è conveniente sia per ragioni di integrazione (non sono esperte nelle cure e non sono specializzate e spesso, non conoscono bene la lingua) e per ragioni economiche: oggi le badanti tra registrazioni del contratto e stipendio hanno diritto ad un equa indennità che oggi, con questa crisi, fa comodo ovviamente ai cittadini italiani.

E cosa fare?

E’ necessario essere preparati, i giovani disoccupati e gli inoccupati devono qualificarsi bene e per farlo devono formarsi presso le Agenzie formative autorizzate per questo scopo.

Come AIFITEC?

Appunto, AIFITEC, Agenzia Internazionale di Formazione ed Istruzione Tecnologica con sede in Reggio Calabria Corso Giuseppe Garibaldi 527 e Viale Calabria 197,ed a Siderno in Via Fiume 29, ha attivato, con l’accredito della Regione Calabria già dal 2016 i primi corsi per Operatore Socio Sanitario, con docenti esperti e qualificati ad un prezzo minimo e sopportabile per il giovane. Oggi Aifitec ha diplomato e qualificato oltre 500 allievi di cui ben il 45% ha già trovato occupazione presso strutture pubbliche e private.

Qual è l’esperienza dell’AIFITEC in questo settore? Siete nati nel 2011 come Formazione a distanza.

Vede, io mi chiamo Mariola Wrobel Sangrigoli, mio marito, dott.. Gaetano Sangrigoli, è da oltre 40 anni , riconosciuto da tutti, nel settore della formazione, fondatore del CIFIP, Centro Italiano di Formazione ed Istruzione Professionale, all’epoca tra i primi centri di formazione convenzionati con la Regione Calabria ed il Fondo Sociale Europeo. Basti pensare che già nel 1983 eravamo titolari della Scuola Superiore per Assistente sociale, sotto l’egida dell’Università della Calabria, qui a Reggio Calabria, abbiamo diplomato molti assistenti sociali che quotidianamente si incontrano negli Uffici della nostra Regione. La nostra famiglia ha speso la vita nella formazione soprattutto nel campo del sociale. E noi Sangrigoli, oggi tra l’altro c’è già pronta una nuova generazione con la nostra figlia Karolina Maria, in questo campo siamo stati i primi e tale resteremo sempre al servizio dei giovani e per un loro inserimento nel campo del lavoro.

Concludendo

Per i disoccupati una delle forme di inserimento,, oggi, è qualificarsi presso una Agenzia Formativa seria, professionale e conosciuta. La qualifica di OSS Operatore socio Sanitario viene rilasciata dall’AIFITEC, Agenzia Internazionale di Formazione ed Istruzione Tecnologica con sito www.aifitec.eu in Reggio Calabria, Corso Giuseppe Garibaldi 527 oppure in Viale Calabria 197, ed anche in Siderno, Via Fume 29,. AIFITEC un’esperienza quarantennale a servizio dei giovani disoccupati calabresi sia nella formazione in FAD (online) che in quella in aula.

Aggiungo che sono aperte le iscrizione sia per i corsi di qualifica per operatore Socio Sanitario a seguito della D. D. n.° 12850/2019 nella sede di Corso Garibaldi 527, oppure della DD n.° 12931/2019 per l’attivazione dei Corsi presso la sede di Viale Calabria. Nel contempo si stanno avviando nei prossimi giorni i corsi per Operatore Socio Sanitario con Funzione Complementare ai sensi e per gli effetti dell’Accordo Stato Regione 2003 e della Delibera di Giunta Regionale della Calabria n.° 96/2019. I corsi sono in attesa di attivazione e si svolgono sia di mattina dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nonché di pomeriggio dalle ore 14. Alle 20. Ci sono 80 posti disponibili.

