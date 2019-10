Agente di polizia penitenziaria ucciso in Calabria: arrestato l’omicida, l’ha pedinato e poi freddato perchè stava con l’ex moglie [VIDEO E DETTAGLI]

21 Ottobre 2019 12:39

Calabria, agente di polizia penitenziaria ucciso nella notte mentre si trovava alla guida della propria autovettura

Il 20 ottobre 2019, alle ore 18.30 circa, in Lamezia Terme, i Carabinieri del Gruppo di Lamezia Terme, a conclusione delle attività d’indagine avviate nell’immediatezza dell’omicidio di Pino Angelo, freddato con tre colpi di pistola la precedente notte mentre si trovava alla guida della propria autovettura in via F. Costabile, in prossimità della chiesa Maria Santissima delle Grazie a Sambiase, hanno dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, per i reati di omicidio, porto, detenzione e ricettazione di arma clandestina, nei confronti di Giuseppe Guadagnuolo, lametino, classe ‘65, disoccupato, separato. L’attività investigativa, diretta da questa Procura della Repubblica e condotta dai Carabinieri, attraverso l’immediato sviluppo di attività tecniche di intercettazione telefonica ed ambientale, l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza dell’area cittadina, il repertamento di tracce biologiche e dattiloscopiche (la cui comparazione di quest’ultime è stata resa possibile dalla tempestiva collaborazione di personale del Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina), ha consentito di documentare gravi indizi di colpevolezza a carico del suddetto Guadagnuolo il quale, la notte fra il 19 e 20 uu.ss., ormai accecato dalla gelosia, avrebbe:

pedinato, a bordo della sua autovettura Hyundai Atos targata DG512PX, la propria ex moglie e il suo compagno Pino Angelo;

raggiunto il citato Pino, non appena solo, mentre faceva rientro a casa alla guida della sua autovettura;

esploso nei confronti dello stesso nr.3 (tre) colpi d’arma da fuoco a distanza ravvicinata;

guadagnato la fuga a bordo del predetto veicolo;

abbandonato l’arma in zona incolta nella periferia di Lamezia Terme.

La suddetta arma, una pistola “Beretta” cal.7.65 con matricola abrasa, a seguito di prolungate ricerche, è stata rinvenuta e repertata dai militari operanti. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Catanzaro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

