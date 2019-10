Accordo totale Pd-M5S, Cancelleri: “Non è il momento di aver paura di un avere un rapporto politico”

13 Ottobre 2019 11:13

Accordo totale Pd-M5S, le parole del viceministro delle Infrastrutture grillino Giancarlo Cancelleri

“Non è più il momento di aver paura per un rapporto politico. È il momento dei contenuti, di avere il coraggio delle scelte per cambiare l’Italia e migliorare la qualità della vita dei cittadini”. Così in un’intervista al Corriere della sera il viceministro delle Infrastrutture del M5S Giancarlo Cancelleri. “In Umbria – spiega – è una sperimentazione e per ora rimane tale, non c’è all’orizzonte nessuna possibilità di replicarla in altre Regioni”. E in Calabria? “Nesci è un ottimo parlamentare ma la sua candidatura è contro le nostre regole”, afferma. Al Governo “le prospettive sono tantissime e di lungo raggio. Al mio ministero abbiamo intenzione di creare quella intermodalità nei trasporti che in tantissimi territori ancora manca. Questo significa ammodernare, significa normalità”.

