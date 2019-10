Capo d’Orlando, beccato mentre abbandonava sacchi di immondizia in strada: multato dalla Municipale

1 Ottobre 2019 15:10

Il sindaco di Capo d’Orlando: “non possiamo tollerare che l’inciviltà di pochi si ripercuota negativamente sul decoro della città”

Un uomo, sorpreso ad abbandonare sacchi di immondizia e addirittura a sparpagliare rifiuti sulla strada che collega contrada San Filadelfio alla Statale 113, è stato individuato e multato dalla Polizia Municipale.

“E’ un episodio simbolico della battaglia che stiamo conducendo su tutto il territorio comunale contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti anche grazie a due fototrappola che abbiamo appena acquistato – commenta il Sindaco Franco Ingrillì– Ma siamo confortati anche dalla risposta dei cittadini all’appello fatto a denunciare, anche in forma anonima, gli incivili che deturpano l’ambiente, danneggiano l’immagine di una comunità intera e non pagano la tariffa dovuta. La tolleranza zero non è uno slogan, ma atto concreto: non possiamo tollerare che l’inciviltà di pochi si ripercuota negativamente sul decoro di Capo d’Orlando”.

