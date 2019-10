27 Ottobre 2019 19:18

Tra applausi ed emozioni, a Palmi la consegna del Premio Caposperone 2019

Intense emozioni e infiniti applausi, un grande successo per la terza edizione del Premio Caposperone svoltosi sabato 26 Ottobre a Palmi. Un riconoscimento istituito dalla Graziano Tomarchio Productions e Caposperone e conferito a chi quotidianamente tra mille difficoltà, con coraggio e determinazione contribuisce alla crescita socio economica della Calabria. L’evento svoltosi nello splendido scenario di Caposperone Resort è stato presentato da Consolato Malara e Dominga Pizzi e si è aperto con i saluti del titolare Dott. Giuseppe di Francia e dell’editore Graziano Tomarchio. Una bella serata che si è aperta nel ricordo degli agenti di polizia uccisi a Trieste, arricchita dagli intermezzi musicali dei Maestri Rocco Cannizzaro, Alberto Catania e Natalia Saffioti alla voce, che ha visto tra gli altri, la presenza di numerosi ospiti di spicco del panorama politico, culturale e religioso della nostra regione. Tutto si è svolto all’insegna della cultura, umanità e professionalità con tanti momenti di commozione e spunti interessanti.

Questi i riconoscimenti, rappresentati da una particolare opera realizzata del maestro orafo Michele Affidato, conferiti nelle varie categorie per le doti umane e professionali: Premio alla carriera: Dott. Giuseppe Antonio Licordari, medico legale, cardiologo e gastroenterologo; Premio per la Chirurgia: Dott. Felice Cosentino, chirurgo e gastroenterologo; Premio per l’Imprenditoria: Dott. Nuccio Caffo, distilleria Caffo; Premio per le Attività Medico – Sociali: Dott. Enzo Montemurro, cardiologo, fondatore e organizzatore evento scientifico “Scilla cuore”; Premio per le Attività Giuridiche: Avv. Agostino Siviglia, garante dei diritti delle persone private della libertà personale del comune di Reggio Calabria; Premio per le Istituzioni: Dott. Antonio Reppucci, prefetto, commissario straordinario di Limbadi; Premio per il volontariato sociale: Dott. Saverio Petitto, presidente della Varia di Palmi; Premio per le attività produttive: Natale Princi, imprenditore, titolare Primar; Premio per la Testimonianza Religiosa: Don Domenico Lando, direttore coro della diocesi di Oppido Mamertina – Palmi; Premio per la ricerca medica: Dott. Antonio Nicolò, anatomo-patologo senologo responsabile Centro Prevenzione Tumori del Gom di Reggio Calabria; Premio per le attività letterarie e sociali: Patrizia Pipino, autrice del libro “Oltre il cancro”; Premio per la musica popolare calabrese: Gruppo Folk La Ginestra Cataforio di Reggio Calabria. Un premio speciale rappresentato da una fantastica opera realizzata dal ceramista Vincenzo Ferraro è stato invece conferito al maestro orafo Michele Affidato.

Valuta questo articolo