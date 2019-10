Il 7 Ottobre si festeggia la Madonna del Rosario, un omaggio del poeta Rosario La Greca alla Beata Vergine di Pompei

6 Ottobre 2019 17:55

Il 7 Ottobre di ogni anno si festeggia la Madonna del Rosario, si tratta di una delle più importanti ricorrenze della tradizione religiosa cattolica. Il Santuario principale della Beata Vergine del Rosario è la Basilica situata a Pompei, visitata da un grandissimo numero di pellegrini, più di 4 milioni l’anno secondo le stime, provenienti da ogni parte del mondo, per rivolgere a Maria le proprie preghiere e ricevere una grazia, un miglioramento delle condizioni di vita. Della Vergine del Rosario è celebre la Supplica, scritta dal Beato Bartolo Longo come “Atto d’amore alla Vergine”, che si recita in due occasioni: l’8 Maggio, che è l’anniversario della posa della prima pietra del Santuario di Pompei (era l’anno 1876), e la prima domenica di Ottobre, il mese dedicato al Rosario, in cui il 7 Ottobre ricorre la festa della Madonna del Rosario. Per questa importante ricorrenza, il Poeta Rosario La Greca di Brolo, ha voluto rendere omaggio alla Madonna del Rosario, dedicandoLe una lirica, che di seguito pubblichiamo:

ALLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO

Sei per noi la Mamma,

la dolce e radiosa Mamma di Pompei,

che accende un immenso bagliore di speranza

nei nostri cuori afflitti.

Sei la Madre Santa,

la sorgente di ogni beatitudine,

l’ardente raggio di luce

che illumina il nostro cammino,

la via che porta al Signore Gesù.

Sei la Beata Vergine del Rosario,

la Madre ammantata di misericordia e tenerezza,

il Tuo sguardo materno e premuroso

risveglia in noi il fervore,

per la gioia di averTi vicino.

Sei la Madre buona,

il nostro rifugio sicuro,

in Te, Vergine Maria, confidiamo…

avvolgici nel Tuo manto trapuntato d’azzurro

e dispensa su di noi

le Tue grazie copiose.

Sei il dono del cielo, Vergine Santissima.

Per Te, il Beato Bartolo Longo,

intrepido Apostolo del Rosario

e fulgido esempio di fede e carità,

edificò il maestoso Santuario di Pompei,

ove Tu , Madre nostra,

infondi, in ogni cuore smarrito,

la grazia del Tuo amore infinito.

Rosario La Greca

