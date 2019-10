15 Ottobre 2019 08:44

Lotta al caporalato: i carabinieri hanno arrestato 51 persone tra Bari, Lecce, Foggia, Taranto e Brindisi

Blitz dei carabinieri in Puglia per il contrasto al caporalato: arrestate 51 persone tra Bari, Lecce, Foggia, Taranto e Brindisi. Alle ore 10.30, presso la sede del Comando Legione Carabinieri ”Puglia”, a Bari, il Comandante della Legione, Gen. B. Alfonso Manzo, i Comandanti Provinciali di Bari, Lecce, Foggia, Taranto e Brindisi ed il Comandante del Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro terranno una conferenza stampa.

