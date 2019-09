Windsurf sullo Stretto di Messina: tutto pronto per il Trofeo Pellicane

13 Settembre 2019 15:53

Cresce l’attesa per l’appuntamento che, come da tradizione, si rinnova ogni anno nei primi giorni di settembre nelle meravigliose acque dello stretto di Messina, ponendosi sempre come splendida giornata di sport e aggregazione in memoria di Claudio Pellicane

Tutto pronto anche quest’anno per la nona edizione del Memorial Claudio Pellicane, trofeo open di Windsurf che si svolgerà presso la sede del Windsurf Club Messina, nelle acque dello stretto di Messina antistanti la chiesa di Grotte. La manifestazione organizzata dall’associazione “Stretto Infinito” e dallo stesso “Windsurf Club Messina” vedrà il supporto degli enti di promozione sportiva “UISP” e “CSEN” con la novità di un contributo della Regione Sicilia, a testimonianza della crescita e dell’importanza che la manifestazione ha ottenuto negli anni.

Il Trofeo nasce in memoria di Claudio Pellicane, da sempre dedito alla sua passione per il windsurf ma altrettanto agli importanti valori della famiglia e dell’amicizia, che da sempre lo hanno fatto apprezzare nella vita, lasciando uno splendido ricordo in ciascuna persona con cui abbia vissuto del tempo.

Ci sarà tempo fino alle 10:30 circa di domenica 15 settembre per perfezionare l’iscrizione al Trofeo presso il Windsurf Club Messina, dopo tale termine si procederà al briefing con i partecipanti e verranno espletate le modalità della regata.

Previste minimo due manche, con la prima in partenza alle 11:30, in un percorso composto da due boe attorno alle quali si daranno battaglia i certamente numerosissimi partecipanti. Alla fine della manifestazione verrà stilata una classifica assoluta che decreterà il vincitore della nona edizione del trofeo, nonché i primi tre classificati delle categorie “maschile”, “femminile” ed “under 14”.

Al termine delle fasi di regata, durante le operazioni che permetteranno di stilare le classifiche suddette, ci sarà tempo per gustare tutti insieme, a coronamento di una splendida giornata di sport e amicizia, un buffet offerto per l’occasione da “La Messinese” di Lillo Frassica, che darà ristoro ad atleti e partecipanti. Nel primo pomeriggio è prevista la cerimonia di premiazione che vedrà coinvolti tutti i partecipanti. Non può mancare anche quest’anno, a testimonianza dell’attenzione che viene posta alla manifestazione da parte degli organizzatori, la parte culturale grazie alla collaborazione con l’associazione “Festival delle Narrazioni, della lettura e del Libro Naxoslegge”. Previsto infatti alle ore 18 un incontro intitolato “Dentro più dentro, dove il mare è mare” in omaggio a Stefano D’Arrigo e moderato dalla direttrice Fulvia Toscano; interverranno nell’incontro Alessandro Triolo presidente dell’associazione Pro Loco di Alì Terme ed il professor Piero Venuto. Appuntamento quindi fissato alle 11.30 di domenica 15 settembre al Circolo Windsurf Messina per la partenza della nona edizione del Trofeo open windsurf Claudio Pellicane.

