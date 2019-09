Villa San Giovanni: sostegno alle famiglie per la fruizione di servizi di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti

27 Settembre 2019 18:14

Villa San Giovanni: è stato pubblicato, grazie all’utilizzo delle risorse dei Fondi PAC Anziani, l’avviso per il sostegno alle famiglie per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti

E’ stato pubblicato, grazie all’utilizzo delle risorse dei Fondi PAC Anziani, l’avviso per il sostegno alle famiglie per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti per i residenti nei Comuni di Villa San Giovanni, Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Laganadi, San Procopio, San Roberto, Sant’Alessio, Sant’Eufemia, Santo Stefano, Scilla, Sinopoli. I destinatari dell’Intervento sono i cittadini ultra sessantacinquenni residenti in uno dei succitati Comuni, che necessitano di assistenza per l’impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita, che non siano ricoverati in istituti in quanto l’obiettivo dell’intervento è favorire il mantenimento della persona non autosufficiente nel proprio contesto familiare e sociale e sostenere le loro famiglie nel carico assistenziale. A comunicarlo, con soddisfazione, è Maria Grazia Richichi Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Villa San Giovanni, ente capofila dell’Ambito Territoriale 14. “I voucher saranno utilizzabili presso gli organismi idonei all’erogazione del servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani accreditate dall’Ambito Territoriale 14. Rivolto alle famiglie che hanno a carico una persona anziana, residenti in uno dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale 14, l’avviso – ha affermato Maria Grazia Richichi – mira ad offrire, per i servizi erogabili fino al 30 giugno 2020, un beneficio sulla base dei criteri previsti e specificati dall’avviso pubblico e secondo i quali verrà redatta una graduatoria che tiene conto della situazione reddituale, della composizione dei nuclei familiari, dello stato di invalidità, della continuità assistenziale e delle condizioni di disagio socio-economico. Dopo l’avviso rivolto all’infanzia, questa è una successiva attività conseguente alla riprogrammazione dei Fondi del Ministero relativi al Programma Nazionale dei Servizi di Cura all’Infanzia ed agli Anziani Non Autosufficienti, attività svolta con solerzia negli ultimi mesi dagli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di Villa San Giovanni quale Capofila dell’Ambito 14. A riguardo, credo di poter condividere la soddisfazione dei risultati raggiunti con i colleghi e con i sindaci di tutti i Comuni dell’Ambito 14 – ha concluso la Richichi – perché la possibilità di utilizzare tali importanti somme, oggi disponibili con i Fondi PAC, è il risultato di un lavoro svolto con impegno e professionalità tanto dai nostri uffici quanto da una importante collaborazione sinergica e condivisione con tutte le Amministrazioni comunali dell’Ambito 14,sempre con il rinnovato obiettivo di offrire sostegno concreto alle famiglie che versano in condizioni di bisogno, riuscendo così ad alleviare parte del loro disagio”. Le famiglie interessate ad usufruire di questo beneficio potranno presentare domanda all’Ufficio dei Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale 14 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Villa San Giovanni entro e non oltre le ore 12,00 del 28/10/2019. Il Modulo, unitamente all’avviso, è disponibile sul sito www.comune.villasangiovanni.rc.it, nonché sui siti dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale 14.

