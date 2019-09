A Villa San Giovanni l’8ª Sagra della Frittola

25 Settembre 2019 14:49

Il 28 Settembre ritorna la tradizione con l’8ª edizione della Sagra della Frittola: evento centrale dei festeggiamenti ai Santi Cosma e Damiano a Villa San Giovanni

Ormai da 8 edizioni la Sagra della Frittola ha sicuramente almeno nella formula cambiato volto, ma non ha mai tradito lo spirito e l’identità che fin dall’inizio ne hanno fatto, insieme alla qualità culinaria, la fortuna. Un ideale filo che ancora lega questa edizione alla prima, da allora molto è cambiato, possiamo dire quasi tutto, ma non l’atmosfera che si respira in paese, l’amore per la tradizione e la voglia di farla conoscere ed apprezzare ad un pubblico sempre più numeroso; è una identità questa che Acciarello di Villa San Giovanni ha conservato gelosamente, e che ancora oggi è alla base del suo successo. Ancora una volta dunque si coniuga il divertimento, con la tradizione.

La festa patronale Santi Cosma e Damiano in Acciarello iniziata il 22 Settembre si concluderà domenica 29 .Per una settimana il paese diventa una città della musica, del ballo, della buona tavola con centinaia di persone che si siedono sino a tarda notte per assistere ai vari spettacoli.

