Villa San Giovanni: il 29 settembre esposizione di auto storiche presso il nuovo Porto Turistico

23 Settembre 2019 10:14

Villa San Giovanni: l’iniziativa promossa dall’ASI permetterà agli appassionati e alla cittadinanza di ammirare vetture che hanno segnato la storia del motorismo

In occasione della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca, il 29 settembre 2019 nel pomeriggio si terrà una esposizione di auto storiche presso il nuovo Porto Turistico di Villa San Giovanni (RC). L’iniziativa promossa dall’ASI permetterà agli appassionati e alla cittadinanza di ammirare vetture che hanno segnato la storia del motorismo. Grazie all’entusiasmo dei club Rossocorsa, Scuderia Ferrari Club RC, A.RE.ME.S, Vespa Club RC e Villa S.G. e alla logistica di Marina dello Stretto si punta a far conoscere e comprendere quanta cultura e passione c’è intorno a questo settore. Il nuovo contesto del porto turistico di Villa San Giovanni inoltre rende interessante il connubio tra auto e nautica da diporto; in questo aspetto crede molto Marina dello Stretto che assieme ad altre realtà ha puntato nel turismo e potenziamento del territorio. E’ il momento per vivere assieme le suggestioni e il fascino di questi veicoli d’epoca.

Valuta questo articolo