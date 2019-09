Villa San Giovanni: l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia darà il via ad una “Veleggiata”

6 Settembre 2019 08:44

L’ A.N.M.I (Associazione Nazionale Marinai d’Italia) “A. Mondello” di Villa San Giovanni in concomitanza dei festeggiamenti per il X° anniversario della fondazione del gruppo, darà il via ad una “Veleggiata” con inbarcazioni ad Armo di Vela Latina” in collaborazione con il “I Marinai dell’Antica Marineria Catonese” e nel contempo si potranno ammirare sfilare le canoe del “Canoa Club Enotria”nel tratto di mare compreso tra la sede principale di Cannitello e la sede nautica sul lungomare di Villa San Giovanni. Domenica 8 settembre alle ore 10,00 invece si concluderanno i festeggiamenti con l’assembramento di tutti i gruppi A.N.M.I. della Calabria; alle ore 10,30 partirà il corteo che vedrà sfilare il Primo tricolore Italico nato a Reggio Emilia il 6 gennaio del 1797, la banda musicale “Città di Scilla” i Gonfaloni e Vessilli Associazioni combattistiche e d’arma,i Vessilli dei Gruppi A.N.M.I. e i soci e simpatizzanti. Alle ore 19:00 si potrà ammirare , presso la slendida cornice dello stretto della sede Nautica sul lungomare, il concerto della banda musicale “Euterpe” . Fino a giorno 7settembre sarà possibile , presso la sede di Cannitello , visitare la “Mostra dei 300 Crest e del Modellismo Navale”.

