3 Settembre 2019 14:10

Villa San Giovanni: l’A.S.D Blu Team Nuoto vince il campionato regionale di fondo ed il Grand Prix di Fondo. Secondo posto, invece, nella SuperCoppa

Grandi risultati per l’A.S.D Blu Team Nuoto. Hanno preso parte alle gare di fondo tutti gli atleti dalla Categoria Esordienti A in su, facendo ottime prestazioni in tutte le gare (in totale 12 gare in tutta la Calabria, la più prestigiosa è stata la Traversata dello Stretto, registrando un 2° posto di Categoria e 10°assoluto)con Galletta Rocco e un 4°posto di Categoria con Romeo Matteo). La squadra ha conquistato il Grand Prix di Fondo (il premio più prestigioso) ed il campionato regionale di fondo che si è svolto durante la gara di 5,2km a Roccella. Nella competizione al secondo posto i Nuotatori Krotonesi e terzi Calabria Swim Race di Catanzaro. La SuperCoppa, che prevedeva tutte le gare della stagione 2018/2019, attribuendo i punti in base alle classifiche delle manifestazioni, l’A.S.D Blu Team Nuoto è arrivata seconda Il presidente Gianni Laganà si ritiene “molto soddisfatto e si complimenta con tutti gli atleti per l’ottima gestione delle gare e ringrazia in particolare modo i genitori per il sostegno” Soddisfatti anche i Tecnici Maurizio Marrara e Alfredo Laganà, che durante la pausa per gli atleti, stanno già pianificando la stagione futura.

