Vibo Valentia, Mangialavori: “i cittadini ringraziano il colonnello Magro”

4 Settembre 2019 17:24

“Il colonnello dei carabinieri Gianfilippo Magro ha guidato con autorevolezza, abnegazione e grande senso del dovere il Comando provinciale di Vibo Valentia. Lo ringrazio a nome di tutti i cittadini onesti di questa terra”. Così il senatore di Forza Italia e componente della commissione parlamentare Antimafia Giuseppe Mangialavori. “Il colonnello Magro – continua il parlamentare – lascia uno dei più difficili avamposti contro la criminalità organizzata dopo aver dato prova del suo grande senso dello Stato e della sua dirittura morale e professionale. In questi anni si è adoperato senza sosta per contrastare, con risultati confortanti, le principali cosche di questa provincia; a lui si devono le iniziative finalizzate alla crescita di una cultura incentrata sul senso di legalità e sul rispetto delle istituzioni; e sempre a lui, ancora, si deve dire grazie per il dialogo costante che, nel Vibonese, l’Arma dei carabinieri ha saputo instaurare con i cittadini”. “Al colonnello Magro – conclude Mangialavori – porgo il mio personale in bocca al lupo per il nuovo impegno professionale che lo attende. I cittadini vibonesi non dimenticheranno quel che ha fatto per questa provincia”.

